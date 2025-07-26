Trabzonspor, Ümraniyespor'u 3-1 ile Geçti

Trabzonspor, Ümraniyespor'u 3-1 ile Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Erzurum kampındaki son hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçta teknik direktör Fatih Tekke, bazı oyuncularını dinlendirirken, gol perdesini Salih Malkoçoğlu açtı. İkinci yarıda İstanbul ekibi Eme Kaplan ile eşitliği sağlasa da Trabzonspor, Nwakaeme ve Ozan Tufan'ın golleriyle maçı kazandı.

TRABZONSPOR, Erzurum kampındaki son hazırlık maçında karşılaştığı 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

Teknik direktör Fatih Tekke bu karşılaşmada daha önceki hazırlık maçlarında oynayan, Uğurcan, Batagov, Savic, Visca, Mustafa Eskihellaç, Felipe Augusto'yu dinlendirdi. Öte yandan mücadelede sakatlık sonrası takıma yeni dahil olan Onuachu, Zubkov, Cihan Çanak, Göktan Gürbüz, Rayyan Baniya ile transfer görüşmesi yapan Enis Destan ile Lundstram da kadroda yer almadı. Karşılaşmada gol perdesini 12'inci dakikada Trabzonspor adına Salih Malkoçoğlu attı. Devre arasına 1-0 skorla giren Bordo-mavililere, İstanbul ekibi 55'inci dakikada Emre Kaplan'ın golüyle cevap verdi. Trabzonspor mücadeleden; 76'ıncı dakikada Nwakaeme, 77'nci dakikada Ozan Tufan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
2 askerimiz şehit oldu, MSB ilk otopsi raporunu paylaştı

2 askerimiz nasıl şehit oldu? MSB ilk otopsi raporunu paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivaslı vatandaşı hayrete düşüren olay: Bu nasıl olabilir?

Sivaslı vatandaşı hayrete düşüren olay: Bu nasıl olabilir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.