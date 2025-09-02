Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferini açıkladı! Bonservisi tarihe geçti

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferini açıkladı! Bonservisi tarihe geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın 33 milyon euro + 3 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Uğurcan Çakır, Süper Lig'de bonservis bedeli için tek seferde en yüksek bedel ödenen Türk oyuncu rekorunu kırdı.

Süper Lig devi Galatasaray, kaleci transferinde Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ı renklerine bağladı.

TRANSFERİN MALİYETİ AÇIKLANDI

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın 33 milyon euro + 3 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon Euro ödeme yapacaktır" denildi.

BONSERVİSİ TARİHE GEÇTİ

Uğurcan Çakır, bu transferin ardından bonservis bedeliyle tarihe geçti. Milli eldiven, Süper Lig'de bonservis bedeli için tek seferde en yüksek bedel ödenen Türk oyuncu rekorunun sahibi oldu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor kalesini 4 maçta koruyan 29 yaşındaki milli kaleci, kalesinde 1 gol gördü ve 3 maçta da kalesini gole kapadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Neden 'En şerefli Fenerbahçe' dediğini işte bu sözlerle açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Uğurcan 30 yaşına girecek birkaç ay sonra. Ederi 10-15 milyon Euro gibi birşey olurdu.Nasıl olur da 36 milyon Euro verirsiniz kafayı duvara mı vurdunuz, zindanlara mı vurdunuz, camlara mı vurdunuz neyin kafası buuuuu?

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalinecati unlu:

gayet basit edersonu fenere kaptırdıktan sonra bin tane kaleci ile görüştü kimseyi alamadı en son şampiyonlar ligi kadrosunu açıklamak zorunda kaldıkları için uğurcana bi ton para verdiler

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

Bu paraları gözden çıkarıp Ederson alamadik isek peki Fener Edersonu kaça aldı..??

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Çüşşşşşşşş

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvd5v87skqr:

gs em çok pahalı oldu bu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

EURO'da TL gibi değer kaybetti yoksa bu paralar imkansız.. Avrupa da eskiden 1 milyon euro'ya aldığın bir villayı şimdi 8 milyon euro'ya alamıyorsun hayatın gerçeği bu maalesef

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Dünya devlerine gider'' deniyordu! Efe Akman'ın yeni adresi şaşırttı

''Dünya devlerine gider'' deniyordu! Yeni takımı herkesi şaşırttı
Yeni Malatyaspor'a bir -12 puan cezası daha

Türk futbolunun köklü kulübüne bir ceza daha: Puanları -24 oldu
Dursun Özbek gözünü kararttı! Uğurcan Çakır için dev teklif

Dursun Özbek gözünü kararttı! 25 milyon euroluk dev teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.