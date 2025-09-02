Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferini açıkladı! Bonservisi tarihe geçti

Süper Lig devi Galatasaray, kaleci transferinde Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ı renklerine bağladı.

TRANSFERİN MALİYETİ AÇIKLANDI

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın 33 milyon euro + 3 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon Euro ödeme yapacaktır" denildi.

BONSERVİSİ TARİHE GEÇTİ

Uğurcan Çakır, bu transferin ardından bonservis bedeliyle tarihe geçti. Milli eldiven, Süper Lig'de bonservis bedeli için tek seferde en yüksek bedel ödenen Türk oyuncu rekorunun sahibi oldu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor kalesini 4 maçta koruyan 29 yaşındaki milli kaleci, kalesinde 1 gol gördü ve 3 maçta da kalesini gole kapadı.