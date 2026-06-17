Haberler

Trabzonspor'dan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile imzaladığı yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirerek 2026-2027 sezonu için olası yaptırım risklerini ortadan kaldırdığını duyurdu.

Trabzonspor, UEFA tarafından 2026-2027 sezonunda uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerinin ortadan kalktığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Temmuz 2023'te imzaladığımız yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirdik. UEFA tarafından bugün kulübümüze iletilen resmi bildirimle birlikte söz konusu süreç başarıyla tamamlanmıştır. Böylece kulübümüz; anlaşma kapsamında yer alan tüm operasyonel, mali ve sportif kriterleri karşılamış, 2026/2027 sezonu itibarıyla uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerini ortadan kaldırmıştır" denildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de birçok il başkanı görevden alındı! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni "arınma" dalgası! İl başkanları görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor

Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
Sarıyer'de AVM'de galericiye silahla ateş eden şüpheli: 200-300 bin lira para teklif ettiler

Daha 16 yaşında! Saldırı için anlaştığı ücreti ifadesinde açıkladı
Palantir'in kurucu ortaklarından Peter Thiel'in gizli bir topluluk kurduğu iddia edildi

Gizli topluluk ifşa oldu! Listede kimler yok ki
Rusya'da Belaruslu futbol takımını taşıyan otobüse İHA saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

Futbol takımının otobüsünü İHA ile vurdular! Ölü ve yaralılar var
Menteşe'de evin balkonunda nadir görülen geyik böceği görüntülendi

Nesli koruma altındaydı! Balkonunda buldu
Yakalanmasalardı sofralara zehir saçacaklardı! Gaziantep'te 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi, zabıta tam zamanında yakaladı