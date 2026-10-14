Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS maçına galibiyetle başlamak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS maçı öncesi yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS ile oynayacağı mücadele öncesi Teknik Direktör Thomas Reis ve futbolcu Aral Şimşir maçın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.

"En önemli maçımız yarınki karşılaşma"

Yoğun bir fikstüre gireceklerini belirten Thomas Reis, "Zorlu bir sürece giriyoruz. Birçok maç oynayacağız ve üç günde bir sahaya çıkacağız. Ancak bu maçları oynayabilecek gayet iyi bir kadromuz var. Yarın da en iyi kadromuzla sahada olmaya çalışacağız. Şu an için en önemli maçımız yarınki karşılaşma. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyoruz ve hedefimiz, burada çok iyi bir başlangıç yaparak galip gelmek" dedi.

Aral Şimşir: "Suni çim çok büyük bir fark oluşturacağını düşünmüyorum"

Trabzonspor'un genç futbolcusu Aral Şimşir ise karşılaşmanın suni çimde oynanacak olmasının kendileri açısından önemli bir dezavantaj oluşturacağını düşünmediğini belirtti. Suni çimin etkisine ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşir, "Suni çim belki bir fark oluşturabilir ama doğrusunu söylemek gerekirse çok da büyük bir fark oluşturacağını düşünmüyorum. Eğer Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynuyorsanız ve bu kadar kaliteniz varsa doğal çimde ya da suni çimde oynuyor olmanız çok fazla bir şey değiştirmeyecektir. Bu maç da hedeflerimiz açısından önemli. Elbette sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini vererek kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı