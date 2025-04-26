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Trabzonspor U19'un tarihi başarısına gölge düşüren anlar

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İsviçre'de düzenlenen Trabzonspor U19-Salzburg U19 UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında, Galatasaray forması giyen bir taraftar, Trabzonspor forması giyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Bu duruma diğer Trabzonspor taraftarları tepki gösterdi. Saldırgan şahıs, alandan uzaklaştırıldı. Trabzonspor U19, maçı 2-1 kazanarak finale yükseldi ve Barcelona'nın rakibi oldu.

Trabzonspor U19 ile Avusturya ekibi Salzburg U19 UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde karşı karşıya geldi. İsviçre'de oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Trabzonsporlu gençler tarihi bir başarıya imza atarak finale yükseldi ve Katalan ekibi Barcelona'nın rakibi oldu.

GALATASARAY FORMASI GİYEN TARAFTARA SALDIRI

İsviçre'de oynanan yarı final karşılaşmasında her takımdan gurbetçi taraftarlar Trabzonspor'u desteklemek için maçın oynandığı sahaya gitti. Maç devam ederken Trabzonspor'a destek olmak için izleyen Galatasaray taraftarı, Galatasaray forması giydiği için, Trabzonspor forması giyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

TRABZONSPORLULAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan gerilimin üzerine maçı takip eden diğer Trabzonspor taraftarları saldırgana tepki gösterdi. Bir çok kişi Galatasaraylı taraftara saldıran Trabzonspor formalı saldırgan ile tartışma yaşadı ve saldırgan şahıs alandan uzaklaştırıldı.

Trabzonspor U19'un tarihi başarısına gölge düşüren anlar
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAdnan DALLI:

Eşek İsviçre ye gitsede eşek!

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Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

Bu haraketi yapan kesin fb lidir asla bir ts li bu haraketi yapmaz.

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Haber YorumlarıMGk:

Trabzonlu görüneceğine Saldıran da yürekli olup taraftarı olduğu Fener forması giyseydi.. iş en azından Trabzona kalmazdı..

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Saldıran kişi provokasyon yapmış. Bu provokatörü içeriye atmaları ve iyi bir şekilde silkelemeleri gerekir ki, bir daha böyle provokasyon yapmasın

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Haber YorumlarıHasan Bulut:

Galatasarayli kardeşimden özür diliyorum bu şahıs provokasyona gelmiş, her renkten taraftar vardı orda, her renkten kardeşlik provokatörün kıçına tekmeyi atan bir Trabzonspor taraftarı gördüm sağlam oturttu. Helal olsun

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