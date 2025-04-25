Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde adını finale yazdırdı

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Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi Finaline Yükseldi

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi Finaline Yükseldi
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UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19, Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Goller Yiğit Kemal Turan ve Boran Başkan'dan geldi.

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19, Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor ile Salzburg İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan Colovray Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Avusturya ekibi ilk yarıda bir penaltı atışından yararlanamazken, bordo-mavililer mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini Yiğit Kemal Turan ve Boran Başkan'ın atarken, rakip takımın tek sayısı ise John Mellberg'den geldi.

Adını finale yazdıran Trabzonspor, AZ Alkmaar - Barcelona maçının galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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