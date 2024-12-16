Trabzonspor U19 Takımı'nın maçı ertelendi

Trabzonspor U19 Takımı'nın Elit Ligi'nde Antalyaspor ile oynayacağı mücadele ileri bir tarihe ertelendi. U19 Elit A Ligi'nin 17. haftasında oynanacak olan Antalyaspor U19-Trabzonspor U19 maçı ertelendi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Mücadele, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, "U19 Takımımızın, U19 Elit A Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." İfadeleri kullanıldı.