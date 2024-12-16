Trabzonspor U19 Takımı'nın maçı ertelendi
Trabzonspor U19 Takımı'nın Elit Ligi'nde Antalyaspor ile oynayacağı maç, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Trabzonspor U19 Takımı'nın Elit Ligi'nde Antalyaspor ile oynayacağı mücadele ileri bir tarihe ertelendi. U19 Elit A Ligi'nin 17. haftasında oynanacak olan Antalyaspor U19-Trabzonspor U19 maçı ertelendi.
KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ
Mücadele, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, "U19 Takımımızın, U19 Elit A Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." İfadeleri kullanıldı.