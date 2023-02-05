Trabzonspor'u da boş geçmeyen Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
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Trabzonspor karşısında Galatasaray'ın ilk golünde asist yapan, ikinci golde ise penaltıdan fileleri havalandıran Mauro Icardi, kulüp tarihine geçti. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçlarında gol atan ilk futbolcu oldu.
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
ICARDI'DEN TARİHİ PERFORMANS
Trabzonspor'a karşı ilk golün asistini yapan ve ikinci golde penaltıdan fileleri havalandıran Mauro Icardi, büyük başarıya imza attı. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçlarında gol atan ilk futbolcu oldu.
GALATASARAY KARNESİ
Paris Saint-Germain'den sezon başında kiralanan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 10 Süper Lig maçında takımına 8 gol ve 6 asistlik katkı yaptı.