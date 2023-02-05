Trabzonspor'u da boş geçmeyen Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti

Trabzonspor karşısında Galatasaray'ın ilk golünde asist yapan, ikinci golde ise penaltıdan fileleri havalandıran Mauro Icardi, kulüp tarihine geçti. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçlarında gol atan ilk futbolcu oldu.