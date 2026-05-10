Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacağı Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Bordo-mavili takım, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Hasan Taşcan