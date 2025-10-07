Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Evinde Zirveye Yerleşti

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada evinde 5 maç oynayan Trabzonspor, topladığı 11 puanla bu alanda zirvede yer aldı. Galatasaray ise sahasındaki 4 müsabakada 10 puan elde ederek bordo-mavilileri takip etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek iç sahada en çok puan toplayan takım oldu ve bu alanda zirvede yer aldı. Bordo-mavililer, genel tabloda ise 8 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. basamakta milli araya girdi.

Evinde kaybetmiyor

Karadeniz ekibi, evinde oynadığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 11 puanla 'iç sahada en çok puan toplayan takım' konumunda bulunuyor. Galatasaray ise sahasındaki 4 müsabakada 10 puan elde ederek bordo-mavilileri takip etti. Trabzonspor, ligde attığı 13 golün 8'ini de taraftarı önünde kaydetti. Bu müsabakalarda kalesinde sadece 2 gol gören Fatih Tekke'nin takımı, başarılı savunma anlayışıyla da ön plana çıktı.

Onuachu evinde daha golcü

Trabzonspor'un evinde bulduğu 8 golün yarısına Paul Onuachu imza attı. Bordo-mavililerin gol yükünü sırtlayan Nijeryalı forvet, ligde 6 gole imza atarak gol krallığında zirvede yer alırken, söz konusu gollerin 4'ünü de bordo-mavililerin rakiplerini ağırladığı mücadelelerde buldu. Onuachu, dışında Savic, Augusto, Okay Yokuşlu ve Zubkov birer gol kaydederek bordo-mavililerin hücum hattına katkı sağladı.

Trabzonspor'un evinde oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Trabzonspor: 1 - Kocaelispor: 0

Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0

Trabzonspor: 1 - Samsunspor: 1

Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Trabzonspor: 4 - Kayserispor: 0 - TRABZON