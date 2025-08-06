Trabzonspor Transferde Hız Kesmiyor: İki Orta Saha Hedefi

Trabzonspor Transferde Hız Kesmiyor: İki Orta Saha Hedefi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Rennes'ten Kazeem Olaigbe'yi transfer ettikten sonra orta saha takviyeleri için Andre Almeida ve Benjamin Bouchouari ile görüşmelere başladı. Valencia, Almeida için 10 milyon Euro talep ederken, Bouchouari'nin durumu da nihayetinde netleşmeye yakın.

TRABZONSPOR transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Bordo-mavililerde Rennes'ten Kazeem Olaigbe'nin transferinin ardından gözler orta saha takviyelerine çevrildi.

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, İspanyol ekibi Valencia forması giyen Andre Almeida ve Saint-Etienne'in Faslı orta sahası Benjamin Bouchouari için yeniden girişimlere başladığı ifade edildi.

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde, " Trabzonspor, Andre Almeida'yı kadrosuna katmak için yeniden temas kurdu. Valencia, oyuncu için 10 milyon Euro talep ediyor ancak Türk ekibi farklı formüllerle yeni bir teklif hazırlığında" ifadelerine yer verildi.

Fransız basınında Le Progres gazetesi ise, "Saint-Etienne ile Trabzonspor arasında Benjamin Bouchouari görüşmeleri yeniden başladı. Daha önce oyuncunun omzundaki sakatlık süreci transferi yavaşlatmıştı. Ancak taraflar anlaşmaya yakın" diye yazdı.

Bordo-mavili yönetimin, iki oyuncu için yürüttüğü girişimlerde bu hafta somut adımlar atması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu

Kolaya okkalı zam! İşte 2,5 litrelik kolanın fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! 30 sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler

30 sonra bir ilk yaşandı, görmek için bölgeye akın ettiler
title