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Trabzonspor Teknik Direktörü Reis, Çaykur Rizespor maçına odaklandıklarını söyledi

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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 26 Ekim Pazartesi deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına odaklandıklarını söyledi. Reis, her antrenmanın önemli olduğunu ve herkesten yüzde yüzünü vermesini beklediğini belirtti.

Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına odaklandıklarını söyledi.

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her antrenman önemli. Sahada olduğumuz her dakika gelişmek için bir fırsat. Herkesten her gün yüzde yüzünü vermesini bekliyorum. Şimdi tüm odağımız pazartesi günkü maçta." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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