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Trabzonspor tarihine geçecek! Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a imzayı atıyor

Spor Haberleri

Ajax, Trabzonspor'un 19 yaşındaki savunmacısı Ahmetcan Kaplan'ı renklerine bağladı. Hollanda devinin, bordo-mavililere bu transfer için 9.5 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Resmi imzaların atılmasının ardından Ahmetcan, Trabzobspor tarihinin Yusuf Yazıcı'dan sonra en pahalı satışı olacak.

Trabzonspor, 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan'ın transferi için Ajax ile anlaşmaya vardı. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN EN PAHALI 2. SATIŞI

61saat.com'un haberine göre, Ahmetcan Kaplan kısa süre içinde Trabzonspor'un Danimarka kampından ayrılarak Hollanda'ya geçecek. 19 yaşındaki stoper için Ajax, Trabzonspor'a 9,5 milyon euro ödeme yapacak. Genç stoper, Yusuf Yazıcı'dan sonra Trabzonspor'un en pahalı satışı olacak.

Trabzonspor tarihine geçecek! Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a imzayı atıyor

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY MADDESİ BULUNUYOR

Ahmetcan'ın sözleşmesinde ise sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi bulunuyor. Oyuncu için Trabzonspor, 4,5 milyon Euro'yu peşin olarak alırken kalını taksitler halinde ödenecek.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor Hollanda Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Çınar Saraç:

Dünya devi mi ajax hahahaha , ajax bu oyuncuları alıyır ikinci ligdeki ajax2 denen takımında oynatıyor orada kendini göstermeden ajax bu kalitesizleri oynatır mı

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Melih as:

Kalitesizse neden 9,5 milyon euro veriyor?

0 6 Yayından Kaldır
Hasan YILDIZ:

futboldan sen anlıyorsun ajax anlamıyor öylemi? :)

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