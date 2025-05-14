Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini dev ekrandan takip etti
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi.
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi.
Trabzonsporlu taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.
Maçı beklerken tezahüratlar eşliğinde eğlenen taraftarların bazıları, yüzlerini bordo-maviye boyadı.
Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşmayı dev ekrandan ilgiyle takip etti.
Taraftarların pozisyonlar karşısında zaman zaman heyecanlandığı gözlendi.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor