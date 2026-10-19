Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenerek 8. haftayı galibiyetle kapattı

Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenerek 8. haftayı galibiyetle kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 21. dakikada Ozan Tufan, 71. dakikada Salah kaydetti; Trabzonspor haftayı galibiyetle kapattı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan (Dk. 63 Folcarelli), Fabinho, Salah, Muçi (Dk. 90 Cenk Özkacar), Aral Şimşir (Dk. 80 Saviolo), Franculino (Dk. 90 Umut Nayir)
Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 İlhan Fakılı), Salih Özcan (Dk. 90 Kartal Kayra Yılmaz), Miretti (Dk. 77 Ouattara), Olaitan (Dk. 85 Ndidi), Cerny (Dk. 77 Oh), Trossard, Vlahovic
Goller: Dk. 21 Ozan Tufan, Dk. 71 Salah ( Trabzonspor )
Sarı kartlar: Dk. 32 Miretti, Dk. 60 Emirhan Topçu, Dk. 83 İlhan Fakılı, Dk. 90 Ouattara ( Beşiktaş ), Dk. 33 Fabinho ( Trabzonspor )
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi.
54. dakikada Cerny'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Vlahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topa sahip oldu.
64. dakikada Cerny'in sağdan ortasında Miretti'nin gelişine şutunda, top üsten auta gitti.
70. dakikada Cerny'in sağ taraftan getirdiği topta son olarak Trossard'ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
85. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun düzgün vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
71. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Franculino'nun pasında ceza alanı içinde Salah, topu yerden filere gönderdi: 2-0
79. dakikada İlhan Fakılı'nın şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.
82. dakikada Nübel, önce Saviolo'nun ardından da Salah'ın şutlarında topu önleyerek mutlak pozisyonlarda gol izni vermedi.
87. dakikada İlhan Fakılı'nın ceza alanı hemen dışından sert şutunda, Onana topu kornere çeldi.
Ev sahibi takım, maçtan 2-0 galip ayrıldı.