Trabzonspor, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'da yurt dışı kamp çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Macaristan'ın MOL Fehervar takımıyla hazırlık maçı yapacak olan bordo-mavililer, antrenmanlarını da aksatmıyor. Teknik direktör Bjelica, genç kaleci Kağan için Oliver Kahn benzetmesi yaptı. Trabzonspor, Slovenya kampındaki 3. hazırlık karşılaşmasını yarın oynayacak.