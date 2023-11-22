Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda oyun çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'daki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.