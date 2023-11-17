Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30'daki antrenmanda bordo-mavililer, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Karadeniz ekibi, Sivasspor deplasmanı hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor