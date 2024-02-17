Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Siltaş Yapı Pendikspor maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi. Ayrıca, Trabzonspor'un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Vicca'nın antrenman öncesi doğum günü kutlandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Siltaş Yapı Pendikspor maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Öte yandan Karadeniz ekibinde 34 yaşına giren Bosna Hersekli oyuncu Edin Vicca'nın antrenman öncesi doğum günü kutlandı.