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Trabzonspor, Cabral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Cabral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
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Trabzonspor, Benfica'dan Sidny Lopes Cabral'ı transfer etti. Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalanırken, Benfica'ya 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

TRABZONSPOR, bir süredir gündeminde yer alan Sidny Lopes Cabral transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulüp, oyuncunun bonservisi için Benfica ile anlaşma sağlandığını ve transferin tamamlandığını duyurdu.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Portekiz ekibi Benfica forması giyen Sidny Lopes Cabral'ın transferini tamamladı. Bordo-mavililer, Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalarken, transferin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Trabzonspor, futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını da duyurdu. KAP açıklamasında, Cabral'a her bir futbol sezonu için 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BENFICA'YA 7 MİLYON EURO

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Benfica Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir."

'YAZILACAK HİKAYENİN YENİ KAHRAMANI'

Trabzonspor, transferin açıklanmasının ardından sanal medya hesaplarından da paylaşım yaptı. Bordo-mavili kulüp, 'Hoş geldin Sidny Lopes Cabral' paylaşımının ardından, 'Yazılacak hikayenin yeni kahramanı: Sidny Lopes Cabral!' başlığıyla yayınladığı videoyla yeni transferini taraftarlarına duyurdu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Cabral hamlesiyle kanat rotasyonunu güçlendirirken, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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