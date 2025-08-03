Trabzonspor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde Oleksandr Zubkov için doğum günü kutlaması yapıldı. Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Kocaelispor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanı öncesinde Oleksandr Zubkov için doğum günü pastası kesildi.

Bordo-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından antrenman maçı yaptı.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
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