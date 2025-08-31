Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi 1 taraftar ağır yaralandı

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında oynanacak Trabzonspor- Samsunspor maçı öncesi acı bir olay yaşandı.

1 TARAFTAR AĞIR YARALI

Samsunspor, Trabzonspor maçı öncesi çıkan olaylarda bir taraftarının ağır yaralandığını açıkladı.

''SALDIRI YAPILDI''

Yapılan açıklamada, ''Samsunspor'umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.'' ifadeleri kullanıldı.