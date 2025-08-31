Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi 1 taraftar ağır yaralandı

Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi 1 taraftar ağır yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi 1 taraftar ağır yaralandı
Haber Videosu

Samsunspor, deplasman yoluna çıkan taraftar grubunun saldırıya uğradığını ve bir taraftarın ağır yaralandığı açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında oynanacak Trabzonspor- Samsunspor maçı öncesi acı bir olay yaşandı.

1 TARAFTAR AĞIR YARALI

Samsunspor, Trabzonspor maçı öncesi çıkan olaylarda bir taraftarının ağır yaralandığını açıkladı.

''SALDIRI YAPILDI''

Yapılan açıklamada, ''Samsunspor'umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.'' ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Bu olayda samsunspor yönetimi tekndk ekibi medyası direkt sorumlu, her maç öncesi taraftarı olabildiğince kışkırtırlar, lazlarda da biraz beyin sert

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Şu Trabzonspora biri dur desin Fenerbahçe'ye yaptıkları yetmedi şimdi de başka takımlar biri bunlara futbolun oyun olduğunu savaş olmadığını söylemesi lazım

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün Süper Lig'de maça çıkan Oğulcan Çağlayan bugün 1. Lig'e transfer oldu

Dün Süper Lig'de maça çıkmıştı! Bugün 1. Lig'e transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.