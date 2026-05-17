Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 0 Gençlerbirliği: 3 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, evinde Gençlerbirliği'ne 3-0 yenildi. Goller Adama Traore, Tongya Heubang ve Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahası içinde yükselen Onuachu'nun vuruşunda top kaleci Ricardo Velho'da kaldı.

88. dakikada sağ taraftan Abdürrahim Dursun pasında ceza sahasında topla buluşan Tongya Heubang vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan filelere gitti. 0-2

90+2. dakikada rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inen Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina (Yiğithan Çubukcu dk. 79), Salih Malkaçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Bouchaouri, Oulai (Taha Emre İnce dk. 80), Nwakaeme (Onuralp Çakıroğlu dk. 65), Augusto (Oğuzhan Ertem dk. 65), Umut Nayir, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Lovik, Chibuike Nwaiwu, Esat Yiğit Alkurt

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pereira, Goutas, Zan Zuzek, Hanousek (Abdurrahim Dursun dk. 81), Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu. Cihan Çanak (Diabate dk. 66), Tongya Heubang, Adama Traore (Fıratcan Üzüm dk. 81)

Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Erk Arda Aslan, Arda Çelik, Ensar Kemaloğlu, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Adama Traore (dk. 45), Tongya Heubang (dk. 88), Metehan Mimaroğlu (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Adama Traore (Gençlerbirliği), Ozan Tufan (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
