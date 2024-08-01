Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor Ruzomberok ile Golsüz Berabere Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında Ruzomberok ile karşılaştı. İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında Ruzomberok ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Tucny'in kafa ile indirdiği topa Hladik'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

23. dakikada Visca'nın sağ taraftan getirip kale sahası içine gönderdiği topta Trezeguet'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Fruhwald'dan dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

35. dakikada Hladik'in indirdiği topa Chrien'in kale sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

38. dakikada Trezeguet'in uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Fruhwald'da kaldı.

Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Visca, Cihan Çanak, Trezeguet, Draguş

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Barisiç, Bardhi, Nwakaeme, Umut Bozok, Umut Güneş, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Enis Destan, Orsiç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomala, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Gerec, Chrien

Yedekler: Sokol, Müdry, Domonkos, Jackuliak, Köstl, Bod'a, Chobot, Madlenak, Kelemen

Teknik Direktör: Ondrej Smetana

Sarı Kart: Cihan Çanak (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Trabzon Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title