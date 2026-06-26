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Trabzonspor Basketbol Takımı, Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı

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Trabzonspor Basketbol Takımı, 29 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu, daha önce Anadolu Efes ve Galatasaray gibi takımlarda forma giymişti.

Trabzonspor Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu Rıdvan Öncel'i transfer etti.

Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, oyun kurucu Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı. Öncel'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Rıdvan Öncel, kariyerinde Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi.

Kaynak: AA / Enes Sansar
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