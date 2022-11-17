Trabzonspor resmen imzayı attırdı! Abdülkadir Ömür ile Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi uzatıldı

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile Hüseyin Türkmen'in sözleşmenin uzatıldığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavili ekip, Abdülkadir Ömür ile Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerinin 31.05.2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Trabzonspor, yıldız futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen ile yeni sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

SÖZLEŞMESİ 2027 YILINA KADAR UZATILDI

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır." denildi.

"GARANTİ ÜCRET ENFLASYON ORANINDA ARTACAK"

Abdülkadir Ömür için yapılan açıklamada, "2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

9 MİLYON LİRA GARANTİ ÜCRET ALACAK

Hüseyin Türkmen için yapılan açıklamada: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır." denildi.