Trabzonspor Rapid Wien maçı için Avusturya'ya gitti
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'ya hareket etti. Kafilede birçok oyuncu yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'ya gitti.
Bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket etti.
Kafilede şu isimler yer aldı:
Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, ?Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, ?Borna Barisic, ?Arif Boşluk, Eren Elmalı, ?Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, ?Stefano Denswil, John David Lundstram, ?Okay Yokuşlu, ?Ozan Tufan, ?Batista Mendy, ?Enis Bardhi, ?Umut Güneş, ?Edin Visca, ?Cihan Çanak, ?Trezeguet, Anthony Nwakaeme, ?Denis Dragus, Enis Destan, Salih Malkoçoğlu.