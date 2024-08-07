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Trabzonspor, Rapid Wien'i konuk edecek

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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, Avusturya'nın Rapid Wien takımını sahasında ağırlayacak. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 152. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek olan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 152. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 151 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası-UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası-UEFA Avrupa Ligi'nde 95, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 96. maç

Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı müsabakayla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 96. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 95 maçta 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise rakiplerine yenildi. Söz konusu maçlarda 129 kez fileleri havalandıran Trabzonspor kalesinde 128 gol gördü.

Trabzonspor Avrupa'da ilk kez Avusturya takımıyla eşleşti

Bugüne kadar Avrupa Kupalarında 151 maça çıkan Trabzonspor, ilk kez bir Avusturya takımıyla karşılaşacak. 1976-77 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde aradan geçen 48 yılda Avusturya takımıyla eşleşmeyen Karadeniz ekibi Rapid Wien ile oynayacağı maçta bir ilk yaşamış olacak.

Daha önce İtalya, İspanya, Almanya, Polonya, Ukrayna, Fransa, İngiltere, Kıbrıs, Danimarka, Rusya, Arnavutluk, Hırvatistan, İrlanda, Romanya, Norveç, İsviçre, Macaristan, Belçika, Belarus, Finlandıya, Hollanda, İskoçya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Malta, Portekiz, Slovakya, Lüksemburg, Makedonya, Çekya, Yunanistan, ve Sırbistan gibi 33 ülkenin takımıyla karşılaşan Trabzonspor, yarın akşamda söz konusu ülkelere birini daha eklemiş olacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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