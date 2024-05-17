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Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı için hazır

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Maç kadrosunda 22 futbolcu yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, antrenmanın diğer bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Trabzonspor'un 22 kişilik maç kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Taxiarchis Fountas, Göktan Gürpüz, Umut Bozok, Edin Visca, Paul Onuachu, Enis Destan

Kaynak: AA / Spor

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