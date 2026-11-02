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Trabzonspor, Papara Park'ta 5 maçı da kazanıp kalesinde 1 gol gördü

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Süper Lig'de 22 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor, ilk 10 haftada Papara Park'ta oynadığı 5 maçı da kazanarak 15 puan elde etti. Bordo-mavililer sahasında kalesinde yalnızca 1 gol görürken dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 22 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, ilk 10 haftalık periyotta özellikle iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.

Son olarak sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, geride kalan 10 haftalık dönemde Papara Park'ta oynadığı 5 maçı da kazanarak 15 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken hanesine 7 puan yazdırabildi.

İç sahada 3 puan ortalamasıyla kayıpsız olarak maçlarını oynayan Trabzonspor, dış sahada ise 1,4 puan ortalamasında kaldı.

İç saha maçları

Trabzonspor, sahasında ligin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

Ligin 8. haftasında Beşiktaş'ı da 2-0'lık sonuçla geçen bordo-mavililer, son oynadığı Gaziantep FK maçında da aynı skorla sahadan ayrılmayı başardı.

Sahasındaki maçlarda kalesinde sadece 1 gol gördü

Trabzonspor, sahasında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.

Papara Park'ta tek golü ligin ikinci haftasında Başakşehir karşısında yiyen bordo-mavililer, sahasında 0,2 gol yeme ortalaması tutturdu.

Trabzonspor, özellikle sahasındaki savunma başarısıyla da 10 haftalık bölümde 8 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

İç sahada 3 gol ortalaması

Trabzonspor, iç sahada 5 müsabakada 15 kez rakip fileleri havalandırırken 3 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise 9 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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