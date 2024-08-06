Trabzonspor Özkan Sümer Akademisi Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, altyapı antrenörlerinin eğitim kalitesini artırmak ve A Takıma oyuncu entegrasyonunu sağlamak amacıyla kurulan yeni departman hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Özkan Sümer Akademisi Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, kulüp bünyesinde kurulan departman hakkında açıklamalarda bulundu. Antrenör kalitesini arttırmak amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Şahinkaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Altyapı antrenörlerinin eğitim kalitesini daha üst seviyeye çıkarmak, geliştirmek ve A Takımımıza oyuncu entegrasyonunu sağlamak amacıyla kurulan departmanın başına, uzun yıllar Türkiye Futbol Federasyonu'nda UEFA eğitmenlerinden biri olan Nedim Karadeniz getirilmiştir.

Ayrıca Eğitim ve Koordinasyon Merkezi olarak, Trabzon Amatör Kulüplerin altyapı antrenörlerinin UEFA düzeyindeki Futbol Öğretim Programlarına uygun uygulamalarını gerçekleştirmek ve Trabzonspor Futbol Akademisi ile Türk futboluna uygun oyuncu profili oluşturmak adına antrenörlerin eğitim güncellemelerine katkı sağlamak ve Trabzonspor ile koordinasyonunu en üst düzeyde gerçekleştirmek hedefimiz olacaktır. Bu birim, antrenörlerin kalitesini artırmak amacıyla kurulmuş olup, Double Pass firması ile yaptığımız anlaşma aynı şekilde devam etmektedir"

Şahinkaya, altyapı antrenörlerinin gelişimi ve kalitenin artırılması konusundaki çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı. - TRABZON