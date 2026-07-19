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Oulai 30 milyon Euro'ya Fiorentina'da

Oulai 30 milyon Euro'ya Fiorentina'da
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Trabzonspor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'nin İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, bonuslarla birlikte toplam 30 milyon 61 Euro gelir elde edecek. Oulai, Trabzonspor formasıyla 31 resmi maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

TRABZONSPOR, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'nin İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, transferden bonuslarla birlikte toplam 30 milyon 61 Euro gelir elde edecek.

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin, Fiorentina Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Fiorentina Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 30.000.061 Euro bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'u kulübümüze ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bordo-mavili kulüp, oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini de KAP'a bildirdi. Açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai arasındaki 20.08.2025 başlangıç ve 30.06.2030 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

31 MAÇTA 2 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS

Trabzonspor'un geçen sezon başında Fransa'nın Bastia takımından kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, bordo-mavili formayla kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Orta sahadaki dinamizmi ve top taşıma becerisiyle öne çıkan genç oyuncu, Fildişi Sahili Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başardı.

Oulai, bordo-mavili formayla Süper Lig'de 25 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Genç orta saha oyuncusu ligde 2 bin 78 dakika süre alırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 323 dakika görev yaptı. Oulai, 2025-2026 sezonunda toplam 31 resmi maçta 2 bin 401 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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