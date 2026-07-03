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Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe, Basel'e transfer oldu

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Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe'nin İsviçre'nin Basel takımına 3 milyon 750 bin avro satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe'nin İsviçre'nin Basel takımına transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Basel Kulübüne 3 milyon 750 bin avro satın alma opsiyonlu olarak, 2026-2027 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Basel Kulübü tarafından satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'u kulübümüze ödenecektir. Anlaşma kapsamında, oyuncunun 2026-2027 futbol sezonu garanti ücret alacağı olan 1 milyon 350 bin avronun sadece 350 bin avroluk kısmı kulübümüz tarafından karşılanacaktır."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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