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Trabzonspor, Okay Yokuşlu için imza töreni düzenledi

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Trabzonspor, West Bromwich'den transfer ettiği Okay Yokuşlu için imza töreni düzenledi. Okay Yokuşlu, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, West Bromwich'den transfer ettiği Okay Yokuşlu için imza töreni düzenledi.

Bordo-mavili kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Okay Yokuşlu için düzenlenen imza töreninde konuşan Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz, "Okay bizim bildiğimiz, tanıdığımız ve güvendiğimiz bir oyuncu. O da bizi, şehri, takımı, hocasını, camiasını biliyor. Biz başarılı olacağına inanıyor ve kendisine güveniyoruz" dedi.

Trabzonspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Okay, "Öncelikle tekrardan bu büyük ve güzel camianın parçası olduğum için ben ve ailem çok mutluyuz. Tekrardan evime hoş geldim. Sanki kısa süreliğine gitmişim ve geri gelmişim gibi hissettim. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Umarım hayallerimizi süsleyecek sezonlar geçiririz" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Okay Yokuşlu, bordo-mavili ekipte 35 numaralı formayı giyecek.

Trabzonspor, Okay Yokuşlu için West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1 Milyon 650 Bin Euro'yu üç taksit halinde ödeyecek.

Okay Yokşulu ise Trabzonspor'dan 2024-2025 futbol sezonunda 46 Milyon TL, 2025-2026 futbol sezonunda 51 Milyon, 2026-2027 futbol sezonunda 56 Milyon 112 Bin 500 TL garanti ücret alacak. Opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde ise Okay, 2027-2028 futbol sezonunda 61 Milyon 150 Bin TL kazanacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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