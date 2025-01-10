Üye Girişi
Haberler
Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak

Trump, suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor

"Kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor"
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Trabzonspor, Oğuzhan Yılmaz ile Sözleşme Yeniledi

Trabzonspor, Oğuzhan Yılmaz ile Sözleşme Yeniledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, 20 yaşındaki stoper Oğuzhan Yılmaz ile 3+1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Yılmaz, formaya layık olmak için çalışacağına ve kulüp tarihine iz bırakma hedefinde olduğunu ifade etti.

Trabzonspor Kulübü, 20 yaşındaki stoper Oğuzhan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme yeniledi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Oğuzhan Yılmaz, amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Semih Hekimoğlu'nun yer aldığı törende kendisine güvenenlere teşekkür etti.

Formaya layık olmak için var gücüyle çalışacağını aktaran Yılmaz, "Bana verilen her fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Trabzonspor'un şanlı tarihinde bir iz bırakmak ve bu camianın bir parçası olarak nice başarılara imza atmak en büyük hedefim. Bu formanın hakkını vermek için her anımı mücadele ve azimle geçireceğim. Birlikte büyük zaferlere ulaşacağımıza gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor
img

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
img

Mekke'de görüntülenen ünlü ismi tanıdınız mı?
img

Tarihi yangınla küle dönen şehirde yağma başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu

'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu
Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu

Entübe edilmişti! Edip Akbayram'dan haber var
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu

Son Dakika Haberleri

11 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? İçilebilir Kuran sureleri nedir, kim yaptı? 11 Ocak Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Aslıhan Hünel ve abisi Saruhan Hünel neden küstü? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı? MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Eda, Semih puanları kaç? Pendikspor Bandırmaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Pendikspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Survivor neden yok? 10 Ocak Cuma Bugün Survivor var mı? Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.