Trabzonspor, Oğuzhan Yılmaz ile Sözleşme Yeniledi

Trabzonspor Kulübü, 20 yaşındaki stoper Oğuzhan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme yeniledi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Oğuzhan Yılmaz, amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Semih Hekimoğlu'nun yer aldığı törende kendisine güvenenlere teşekkür etti.

Formaya layık olmak için var gücüyle çalışacağını aktaran Yılmaz, "Bana verilen her fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Trabzonspor'un şanlı tarihinde bir iz bırakmak ve bu camianın bir parçası olarak nice başarılara imza atmak en büyük hedefim. Bu formanın hakkını vermek için her anımı mücadele ve azimle geçireceğim. Birlikte büyük zaferlere ulaşacağımıza gönülden inanıyorum." diye konuştu.