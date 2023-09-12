Trabzonspor, Ognjen Bakic'i transfer etti

Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi olan Ognjen Bakic'i transfer etti. Genç oyuncu, 2+2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlandı ve bu sezonu farklı bir kulüpte geçirecek.

Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'i, 2+2 yıl süreyle transfer etti. Bjelica'nın talebiyle kadroya dahil edilip, yatırım transferi olarak değerlendirilecek olan genç yeteneğin bu sezonu farklı bir kulüpte geçirmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, NK Osijek'in genç orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'i 2 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıl süreyle renklerine bağladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, NK Osijek ile sözleşmesini fesheden ve Trabzonspor'a imza atan 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 65 bin Euro, gelecek sezon da 70 bin Euro maaş alacak. Trabzonspor'un opsiyon kullanması halinde ise futbolcuda 2024-25 sezonunda 250 bin Euro, 2025-26 sezonunda 300 bin Euro ödeme yapılacak. Genç oyuncunun menajerine de ayrıca yüzde 5 ücret ödenecek.

YATIRIM TRANSFERİ

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebiyle kadroya dahil edilen ve yatırım transferi olarak değerlendirilecek olan genç yeteneğin bu sezonu farklı bir kulüpte geçirmesi bekleniyor. Gelişimi ve performansı takip edilecek olan genç orta saha, yeterli görülürse Trabzonspor'un A takımına dahil edilecek.