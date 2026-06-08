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Trabzonspor'dan Saviolo'ya 5 yıllık imza

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Trabzonspor, Portekiz ekibi Vitoria'dan Noah Jose Saviolo'yu transfer etti. Bonservis bedeli 8.5 milyon Euro olup, bonuslarla 11.5 milyon Euro'ya çıkabilecek. Genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken Portekiz ekibi Vitoria'da forma giyen Noah Jose Saviolo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, genç futbolcunun bonservisi ve sözleşme detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor tarafından KAP'a yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Anlaşmaya göre bordo-mavili kulüp, Portekiz temsilcisine sözleşme fesih bedeli olarak 8 milyon 500 bin Euro'yu 4 taksit halinde ödeyecek.

Ayrıca anlaşmada performansa bağlı olarak toplam 3 milyon Euro'luk bonus maddesinin yer aldığı ifade edildi. Bonus şartlarının da yerine gelmesi halinde söz konusu transfer Karadeniz ekibine 11 Milyon 500 Bin Euro'ya mal olmuş olacak. Oyuncunun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde ise Trabzonspor'un elde edeceği transfer gelirinden, Vitoria'ya ödenen ve ödenecek tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 20'sinin Portekiz ekibine verileceği kaydedildi.

5 yıllık sözleşme imzalandı

Karadeniz ekibi, genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını da açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Saviolo, 2026-2027 sezonunda 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret kazanacak.Oyuncuya 2027-2028 sezonunda 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödenecek. Sözleşmenin kalan üç sezonunda ise her sezon için 1 milyon Euro garanti ücret verileceği bildirildi.

Geleceğe yatırım

Trabzonspor'un uzun vadeli kadro planlamasının önemli parçalarından biri olarak görülen Saviolo'nun, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çektiği ifade ediliyor. Bordo-mavili yönetim, hem sportif katkı hem de gelecekteki satış potansiyeli nedeniyle oyuncuyu önemli bir yatırım olarak değerlendiriyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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