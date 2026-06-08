Trabzonspor'da, Saviolo sağlık kontrollerinden geçti
Trabzonspor, sağlık kontrollerini başarıyla geçen Portekiz ekibi Vitoria'dan transfer edilen Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcunun yeni sezon kampına katılması ve hücum hattına katkı sağlaması bekleniyor.
Trabzonspor, sağlık kontrollerinden başarıyla geçen Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'da yeni transfer Saviolo sağlık kontrolü sonrası kendisini bordo-mavili renklere bağlayan anlaşmaya varan imzayı attı.
Portekiz ekibi Vitoria'dan transfer edilen genç futbolcunun, yeni sezon öncesi takımın kamp çalışmalarına katılması bekleniyor. Teknik heyetin büyük önem verdiği transferlerden biri olan Saviolo'nun, hücum hattına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı