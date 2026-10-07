Trabzonspor, Nanterre 92'yi uzatmalarda 93-83 yenip A Grubu'na galibiyetle başladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fransa ekibi Nanterre 92'yi 93-83 yendi. Hayri Gür Spor Salonu'nda normal süresi 76-76 biten karşılaşmada uzatmalarda 17 sayı üreten bordo-mavililer, gruba galibiyetle başladı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Trabzonspor sahasında karşılaştığı Fransa ekibi Nanterre 92'yi 93-83 yenerek A grubuna galibiyetle başladı.
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa ekibi Nanterre 92 ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 geride tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 27 sayı üreterek devreyi 45-41 önde kapattı. Son periyoda 64-54 önde giren bordo-mavili ekip, son periyotta 12 sayı üretmesine rağmen karşılaşmanın normal süresi 76-76'lık beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda etkili oyununu devam ettiren Trabzonspor 17 sayı bularak parkeden 93-83'lük skorla galip ayrıldı.