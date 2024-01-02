Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını 1 günlük aranın ardından sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.