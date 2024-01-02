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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın formu korunmaya çalışılıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını 1 günlük aranın ardından sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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