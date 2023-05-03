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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor

MKE Ankaragücü Trabzonspor Spor Haberler

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