Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor