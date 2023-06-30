Transferde fırtına gibiler! Trabzonspor, Mislav Orsic'i kadrosuna kattı

Transfer dönemine hızlı başlayan Trabzonspor, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavililer, 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı 30 yaşındaki oyuncu için 2.4 milyon euro bonservis ödeyecek.

Süper Lig devi Trabzonspor, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'le sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo-mavililer 30 aşındaki futbolcuya 2.4 milyon euro bonservis ödeyecek.

3'ÜNCÜ TRANSFER

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis ve Joaquin Fernandez'in ardından bir transferi daha açıkladı. Bordo-mavililer, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklmada, "Profesyonel futbolcu Mislav Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR, 2024-2025 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşme bir yıl uzayacak ve futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonunda 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3'ü oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Transferin detayları şu şekilde;