Transferde fırtına gibiler! Trabzonspor, Mislav Orsic'i kadrosuna kattı
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Transfer dönemine hızlı başlayan Trabzonspor, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavililer, 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı 30 yaşındaki oyuncu için 2.4 milyon euro bonservis ödeyecek.
Süper Lig devi Trabzonspor, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'le sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo-mavililer 30 aşındaki futbolcuya 2.4 milyon euro bonservis ödeyecek.
3'ÜNCÜ TRANSFER
Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis ve Joaquin Fernandez'in ardından bir transferi daha açıkladı. Bordo-mavililer, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklmada, "Profesyonel futbolcu Mislav Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR, 2024-2025 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşme bir yıl uzayacak ve futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonunda 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3'ü oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Transferin detayları şu şekilde;
- 2+1 yıllık sözleşme
- 3 taksit halinde toplam 2.4 milyon euro bonservis
- Sonraki satışta kardan %20 pay
- 2023/24 - 1.6 milyon euro maaş
- 2024/25 - 1.6 milyon euro maaş
- Orsic'in 2023/24 ve 2024/25 sezonlarının toplamında 40 Süper Lig maçına çıkması durumunda otomatik olarak uzayacak olan sözleşmede, 2025/26 sezonu için 1.8 milyon euro maaş