Trabzonspor, Mete Kalkavan'ın VAR hakemi olarak görev almasını eleştirdi

Trabzonspor Kulübü, Mete Kalkavan'a Trendyol 1. Lig'de bugün VAR hakemi olarak görev verilmesini eleştirdi. Kulüp, daha önce yapılan hatalar nedeniyle Kalkavan'ın bir daha maç alamayacağı sözünün tutulmadığını belirtti.

"'TFF ve MHK'nın alacağı kararlar Trabzonspor için 'yok' hükmündedir"

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik sert açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için 'yok' hükmündedir" denildi.

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maçın VAR hakemi Mete Kalkavan'ın maç sonrasında bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübe ilettiği ancak gelinen süreçte Kalkavan'a yeniden görev verildiği belirtildi. Bundan sonraki süreçte TFF ve MHK'nın alacağı tüm kararların Trabzonspor için 'yok' hükmünde olacağına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı. Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti. 'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların 'Bir daha asla maç alamayacak' dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için 'yok' hükmündedir. Söz verip sözünde durmayanlar! Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız. Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz! Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz."