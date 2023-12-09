Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Mete Kalkavan'ın VAR hakemi olarak görev almasını eleştirdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trabzonspor Kulübü, Mete Kalkavan'a Trendyol 1. Lig'de bugün VAR hakemi olarak görev verilmesini eleştirdi. Kulüp, daha önce yapılan hatalar nedeniyle Kalkavan'ın bir daha maç alamayacağı sözünün tutulmadığını belirtti.

"'TFF ve MHK'nın alacağı kararlar Trabzonspor için 'yok' hükmündedir"

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik sert açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için 'yok' hükmündedir" denildi.

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maçın VAR hakemi Mete Kalkavan'ın maç sonrasında bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübe ilettiği ancak gelinen süreçte Kalkavan'a yeniden görev verildiği belirtildi. Bundan sonraki süreçte TFF ve MHK'nın alacağı tüm kararların Trabzonspor için 'yok' hükmünde olacağına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı. Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti. 'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların 'Bir daha asla maç alamayacak' dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için 'yok' hükmündedir. Söz verip sözünde durmayanlar! Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız. Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz! Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Mete Kalkavan Trabzonspor Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title