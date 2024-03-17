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Trabzonspor maçında İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a tribünden atılan yabancı madde isabet etti. Fenerbahçe'nin gol sevinci sırasında tribünden fırlatılan yabancı madde, Kartal'ın kafasına ve boynuna isabet etti. Fenerbahçe sağlık ekibi, Kartal'a hemen buz tedavisi uyguladı.

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

İSMAİL KARTAL'A YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Dev mücadelede Fenerbahçe, 13. dakikada Fred'in attığı şahane golle 1-0 öne geçti. Gole sevinen Fenerbahçe teknik heyetine bordo-mavili taraftarlardan yabancı madde yağdı. Atılan maddelerden biri İsmail Kartal'a isabet etti.

İSMAİL KARTAL'A BUZ KONDU

Fenerbahçe'nin Fred ile bulduğu golün ardından tribünden atılan yabancı maddenin İsmail Kartal'a isabet etmesi sonucu Fenerbahçe sağlık ekibi tecrübeli teknik adamın kafasına ve boynuna buz tedavisi uyguladı.

Trabzonspor maçında İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Trabzonspor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Köksal Çelik:

Şenol güneş v2

7
7
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