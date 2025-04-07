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Trabzonspor maçı her şeyi değiştirdi! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Trabzonspor maçı her şeyi değiştirdi! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u sahasında geriden gelerek 4-1'lik skorla mağlup etti ve zirvedeki en yakın rakibi Galatasaray'ı takip etmeye devam etti. Maçın ardından Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranlarına göre Fenerbahçe'nin oranı 2.90 Galatasaray'ın oranı ise 1.28 olarak belirlendi.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u sahasında 4-1'lik skorla yenen Fenerbahçe, zirvedeki en yakın rakibi Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 3'e inen puan farkı şampiyonluk oranlarına da yansıdı.

FARK 3'E DÜŞTÜ

Dün akşam Trabzonspor'u Kadıköy'de geriden gelerek 4-1 yenen Fenerbahçe puanını 68'e yükseltti ve 71 puan olan lider Galatasaray ile farkı 3'e kadar düşürdü.

FENERBAHÇE'NİN ORANI DÜŞTÜ

Öte yandan bu maçın ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.

Değişimin ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları şöyle;

  • Samsunspor: 40,00
  • Eyüpspor: 40,00
  • Beşiktaş: 30,00
  • Fenerbahçe: 2.90 (Bir önceki oran 3.55'ti)
  • Galatasaray: 1.28 (Bir önceki oran 1.23'tü)
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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