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Trabzonspor, Macaristan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Trabzonspor, Macaristan'ın Szeged şehrinde çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda pas, hücum ve savunma çalışmaları gerçekleştirildi. Yarın yapılacak çift antrenmanın 30 dakikası basına açık olacak ve yeni transfer Lundstram basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged şehrinde sürdüren Trabzonspor, akşam antrenmanıyla bugünkü çalışmaları tamamladı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged şehrinde bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapıldı. 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde hücum ve savunma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Trabzonspor'un yarın sabah 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştireceği antrenman öncesinde yeni transfer Lundstram basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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