Trabzonspor, Lundstram'ı Hull City'ye kiraladı

Trabzonspor, John David Lundstram'ın 2025/26 futbol sezonu sonuna kadar İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon başında İskoçya ekibi Rangers'tan bedelsiz olarak bordo-mavili ekibe transfer olan 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram'ın ayrılığı kesinleşti.

İNGİLTERE YOLCUSU

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz John David Lundstram'ın 2025/2026 futbol sezonu sonuna kadar Hull City Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR'A GEÇTİĞİMİZ SEZON KATILDI

Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'a katılan Lundstram, kısa sürede orta saha rotasyonunun önemli parçalarından biri haline gelmişti. İngiliz oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Lundstram Trabzonspor formasıyla 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 44 resmi maçta görev alırken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.