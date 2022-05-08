Trabzonspor kupasına kavuşuyor! Başkan Ahmet Ağaoğlu tören tarihini resmen açıkladı

Trabzonspor taraftarının merakla beklediği soru yanıt buldu. Bordo-mavililer, 38 yıldır özlemini çektikleri şampiyonluk kupasına 15 Mayıs'ta Akyazı Stadı'nda kavuşacak.

AKYAZI STADI BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü Nihat Erence'ye açıklamalar yapan bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk kutlamaları sırasında stadyumlarının çok ciddi bir şekilde hasar gördüğünü, bu nedenle Altay maçının başka bir şehirde oynanacağını dile getirdi.

"BU KONUDA GEREKLİ MÜRACAATLARIMIZI YAPTIK"

Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konuda gerekli başvuruyu yaptık. Karşılaşmayı 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadı,'nda oynamak istiyoruz. Urfa'nın bizim için ayrı önemi bulunuyor. Kupa törenimiz ise bir gün sonra yani 15 Mayıs Pazar günü Akyazı Stadı'mızda gerçekleşecek. Bu konuda gerekli müracaatlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

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