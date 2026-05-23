Trabzonsporlu taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un taraftarları, Trabzon'da araç konvoyları, meşaleler ve kolbastı oynayarak şampiyonluğu kutladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yererek kupayı kazanan Trabzonspor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından Trabzon'daki bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk sevincini yaşadı.

Bordo-mavili taraftarlar, kentin farklı yerlerinde araçlarıyla konvoylar oluşturdu, kolbastı oynadı.

Meşaleler yakıp takımlarının marşını söyleyen taraftarlar, kupa şampiyonluğunun coşkusunu yaşadı.

Kaynak: AA / Enes Sansar
