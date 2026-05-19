Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular dinamik ısınma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idmanı taktik çalışması ile sonlandırdı.

Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.